Bakan Nebati: Enflasyonun ana sebeplerinden biri beklentiler

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) olağan genel kurulunda konuşan Nebati, amaçlarının enflasyonun Türkiye'de mutlak suretle kontrol altına alınması ve hedeflere gelmesi olduğunu belirterek, "bunu bizimle birlikte hareket edenlerle yapacağız" dedi ve ekledi:

"Enflasyon beklentilerindeki katılığın kırılmasını önümüzdeki dönemde beraber sağlayacağız. Milleti enflasyon baskısı altında ezdirmemek için tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi .

Enflasyonla mücadele konusunda "hassas ve kararlı" olduklarını ifade eden Nebati, "Beklentilerdeki bozulma ve dışsal faktörlerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlara asgari yansımasının adımlarını atıyoruz" diye konuştu.

Enflasyon geçen ay yüzde 70'e yükselerek yeni bir zirveye çıkarken, TL son iki haftada yüzde 6 değer yitirdi.

"Bu yıl İstanbul'daki konut arzını katlayacak sonuçlar alabiliriz"

Nebati ayrıca konut piyasasında oluşan ihtiyacı gidermek için her türlü gayreti göstereceklerini de belirterek şöyle konuştu: "Yerel yönetimler de bu konuda bizlere destek verirse özellikle İstanbul'da... çok hızlı mahalle aralarındaki arsaların hızlı şekilde konut üretimini gerçekleştirerek bu yıl İstanbul'daki konut arzını katlayacak sonuçla karşı karşıya kalabiliriz... Biz varız, hazırız."