Bakan Nebati'den Londra paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, paylaşımında, "Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Nebati temaslara ilişkin dünkü paylaşımında da “Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz” açıklaması yapmıştı.