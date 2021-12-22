Bakan Nebati'nin yardımcısı belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı
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Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasıyla boşalan bakan yardımcılığına atama yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı.
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy ise görevinden alındı.