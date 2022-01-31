Bakır, ayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor

Londra'da bakır fiyatları, bir önceki seansta üç haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün erken işlemlerde toparlandı ancak aylık kayba doğru ilerliyor.

Temel metaller arasında geçen hafta öne çıkan alüminyum, kar satışları nedeniyle düşüş kaydetti ve Çin anakara piyasalarının bugün başlayan bir haftalık Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı olması nedeniyle işlem hacimlerinin dar olması bekleniyor.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası 7 Şubat'ta yeniden açılacak.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 05.36'da yüzde 0,7 artarak 9.575 dolar/tona çıktı. Kontrat Cuma günü 9.496 dolar ile üç haftanın en düşük seviyesine inmiş ve Ocak'ta yüzde 1'den fazla düştü.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 düşerek 3.077,50 dolar/tona geriledi ancak aylık yaklaşık yüzde 10 kazanca doğru ilerliyor.