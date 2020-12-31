Bakır fiyatı 2020'de yüzde 26 değer kazandı

Bakır fiyatı yılın son işlem gününde düşüşle seyrederken yılı ise yüzde 26 civarında yükselerek tamamlaması hesaplanıyor. Bakırın değer artışında pandemi nedeniyle azalan arzın talebi karşılamaması etkili oldu.



Çin gibi ülkelerin bakıra güçlü talebi devam ederken ülkelerin koronavirüs nedeniyle attıkları kısıtlama adımları madenlerde üretimi etkiledi.



Elektronik ve yeşil teknoloji gibi alanlarda bol miktarda kullanılan bakırın üretimi 2016 yılından bu yana yıllık 20 milyon ton civarında bulunuyor. 2019 yılında talep ise 24,4 milyon tona yükselmişti.