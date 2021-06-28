Bakır fiyatları, güçlü dolar nedeniyle gevşedi

Bakır fiyatları, ABD'de beklenenden daha yakın zamanda politika sıkılaşma gidileceği beklentisi ile doların güçlenmesi sonucu, üçüncü günde de düşüşe hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, TSİ 08.28'de yüzde 0,3 düşerek 9.383,50 dolar/tona geriledi. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ağustos vadeli bakır kontratı, sabah seansı sonrası yüzde 0,7 düşüşle 68.440 yuan/tondan (10.591 dolar) işlem gördü.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan bir analist, Asya seansında ilginin az olduğuna dikkat çekerek, fiziki alıcıların yine bu fiyatlardan çekindiğini belirtti.

LME'de nikel yüzde 0,3, alüminyum yüzde 0,4 ve kurşun yüzde 1 düştü