Bakır fiyatları rekor kırdı: 13 bin dolar eşiği geçildi

Bakır fiyatları, küresel piyasalarda artan talep ve arz endişelerinin etkisiyle rekor tazelemeye devam ediyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır, ton başına 13 bin dolar seviyesini ilk kez aşarak güçlü yükselişini sürdürdü.

Pazartesi günü yüzde 4'ü aşan artış kaydeden bakır, LME'de yüzde 1,5'e varan ek yükselişle 13.187 dolar seviyesine ulaştı. Böylece bakır fiyatları, kasım ortasından bu yana yüzde 20'nin üzerinde değer kazanmış oldu.

Trump'ın ithalat tarifeleri etkili oluyor

ABD'ye yönelik sevkiyat talebinin yeniden hız kazanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalat tarifelerine ilişkin açıklamalarının etkisiyle, ABD bakır fiyatlarının LME fiyatlarına göre kalıcı bir primle işlem gördüğü belirtiliyor.

Bu durum, küresel piyasalarda arz sıkışıklığına dair endişeleri artırırken, veri merkezleri ve elektrikli araç bataryaları gibi alanlarda güçlü talep görünümü yatırımcı ilgisini canlı tutuyor.