Bakır fiyatları tarihi zirveye yaklaştı

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve sanayi metallerindeki arz sıkışıklığı, bakır fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Pazartesi günü yüzde 0,5 değer kazanan bakır, 13 bin 643 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek kapanış seviyelerine yaklaştı.

Böylece fiyatlar, ocak ayı sonundaki sert dalgalanmaların ardından yeniden tarihi zirve bölgesine yöneldi.

Analistler, bakır fiyatlarının artık yalnızca Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere bağlı hareket etmediğini, piyasada daha bağımsız ve yapısal bir fiyat eğiliminin oluşmaya başladığını belirtiyor.

Çin'de stoklar azalıyor

Piyasalardaki yükselişte Çin'de hızla düşen bakır stokları ve hurda metal arzındaki daralma etkili oldu. Uzmanlar, fiziki piyasada yaşanan arz sıkışıklığının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu ifade ediyor.

Öte yandan Çin'in nisan ayına ilişkin ihracat verileri de dikkat çekti. Ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 14 artış gösterirken, özellikle bakır kullanımının yoğun olduğu temiz enerji ve teknoloji ürünlerine yönelik küresel talebin güçlü seyrini koruduğu değerlendirildi.

Piyasalar savaşı sınırlı risk olarak görüyor

Hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan gelen son diplomatik teklifi sert ifadelerle reddetmesi, piyasalarda güvenli liman talebini artırabilecek gelişmeler arasında değerlendirildi.

Ancak piyasalarda beklenenin aksine farklı bir fiyatlama görüldü. Bakır ve çinko gibi sanayi metalleri, Asya borsalarındaki yükselişe eşlik etti.

Analistler, bu hareketin yatırımcıların bölgede geniş çaplı bir savaş riskini düşük ihtimal olarak fiyatladığını gösterdiğini belirtiyor.

Citigroup'tan dikkat çeken değerlendirme

Citigroup stratejistleri ise Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanması gibi olumsuz senaryolarda dahi bakır fiyatlarının dirençli kalabileceğini öngörüyor.