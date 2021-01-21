Bakır fiyatları, teşvik umutları nedeniyle arttı

Bakır fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs etkisini onarmak için daha fazla ekonomik teşvik getireceğine dair beklentilerin artması nedeniyle artış yaşadı.



Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, TSİ 06.10'da yüzde 0,4 artarak

8.077,50 dolar/tona çıktı. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda

Mart vadeli bakır kontratı, yüzde 0,5 artarak 59.410 yuan/tona (9.195 dolar) ulaştı.



ABD borsaları dün Biden'ın daha fazla ekonomik teşvik uygulayacağı beklentisi ile rekor yükseklikte kapandı.



Zayıf doların da bakır fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğu belirtildi.

LME'de alüminyum yüzde 0,9 artarak 1.998,50 dolar/tona çıktı. ShFE'de alüminyum yüzde 1,9 arttı.