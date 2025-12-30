Bakır fiyatlarında 2009'dan bu yana en güçlü yıllık performans

Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları yükselişini sürdürerek son yılların en uzun soluklu kazanç serilerinden birine imza attı.

Bakırın ton fiyatı yüzde 2,2 artışla 12 bin 493 dolara kadar yükselirken, bu artışla birlikte 2017'den bu yana görülen en uzun, üst üste 10 günlük yükseliş serisi kaydedildi. Bakır, işlemlerin ilerleyen saatlerinde ise yüzde 2,14 primle 12 bin 483,50 dolar seviyesinde işlem gördü.

2009'dan bu yana en güçlü yıllık performans

ABD dolarındaki zayıflama ve başta büyük üretici bölgeler olmak üzere bazı maden sahalarında yaşanan arz kesintileri, fiyatlardaki yükselişi destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı. Bakır fiyatları yıl başından bu yana yüzde 40'ın üzerinde artış göstererek 2009'dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergiledi.

Öte yandan, olası gümrük vergileri öncesinde ABD'ye yönelik bakır sevkiyatlarının hızlanması da piyasada dikkat çeken gelişmeler arasında bulunuyor. Tüccarların bu yöndeki hamleleri, küresel ölçekte bakır arzının sıkılaşabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Diğer baz metallerde de yukarı yönlü hareketler

Diğer baz metallerde de yukarı yönlü hareketler izlendi. Nikel ton başına 16 bin 455 doları gördükten sonra yüzde 3,9 artışla 14 bin 430 dolar seviyesine yerleşti. Alüminyum yüzde 0,54, çinko yüzde 0,84, kurşun yüzde 0,92 ve kalay yüzde 1,37 oranında değer kazandı.