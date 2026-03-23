Bakır gerilemeye devam ediyor! Üç ayın en düşük seviyesi...

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler, baz metal fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bakır fiyatları geçen haftaki sert düşüşün ardından gerilemesini sürdürdü.

Bakırda düşüş eğilimi devam ediyor

Bakır, geçen hafta Nisan 2025'ten bu yana görülen en sert kayıp olan yüzde 6,7'lik düşüşün ardından Londra Metal Borsası'nda (LME) yüzde 1,8'e kadar geriledi. Son veriler, fiyatlardaki aşağı yönlü hareketin sürdüğüne işaret etti.

Bakır fiyatları böylelikle üç aydan fazla bir süredir en düşük seviyesine geriledi.

Şanghay saatiyle 10.00 itibarıyla bakır, LME'de yüzde 0,7 düşüşle ton başına 11 bin 840 dolar seviyesine indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise fiyatlar yüzde 2 gerileyerek ton başına 92 bin 930 yuan oldu.

Savaş ve enerji fiyatları etkili

Dördüncü haftasına giren savaşın, petrol ve doğalgaz fiyatlarını yükselterek küresel ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Artan enerji maliyetlerinin enflasyonu tetikleyerek merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına yöneltebileceği belirtiliyor.

"Bakır fiyatları henüz dibe vurmadı"

Çin'in önde gelen üreticilerinden Zhejiang Hailiang Co.'nun kıdemli analisti Yan Yuhao, "Bakır fiyatları henüz dibe vurmadı çünkü piyasa durgunluk ve enflasyon olasılığını fiyatlandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakırın ton başına 100 bin yuanın (14.485 dolar) altına gerilemesi, Çinli üreticilerden alımları artırdı.

Yan Yuhao, siparişleri önümüzdeki aya kadar dolu olan üreticilerden gelen bu "önemli" talebin, yerel fiyatların LME'ye kıyasla daha güçlü kalmasını desteklediğini ifade etti.

Diğer metallerde de düşüş

Baz metallerin genelinde aşağı yönlü bir seyir izlenirken, alüminyum fiyatları da yüzde 0,4 düşüşle ton başına 3 bin 201,50 dolara geriledi. Piyasada risk iştahının zayıflaması, metal fiyatları üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.