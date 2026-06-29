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Bakır fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını sürdürebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle baskı altında kaldı. Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, iki haftalık düşüşün ardından ton başına 13 bin 300 dolar seviyelerine geriledi.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, ABD'de inatçı enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki aylarda faiz artışlarına desteğin arttığına işaret etti. Bu beklenti doların güçlü kalmasını desteklerken, dolar üzerinden fiyatlanan ham madde piyasalarında satış baskısını artırdı.

Enflasyon verileri faiz beklentilerini güçlendirdi

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, pazar günü yaptığı değerlendirmede fiyat baskılarının yakın dönemde hafifleyebileceğine dair ilk işaretler gördüğünü ancak enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini belirtti.

Geçen hafta yayımlanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 4,1 arttı. Böylece endeks, Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bakır haziranı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor

Bakır, önceki ay rekor kapanış seviyesine ulaşmasının ardından haziranda yüzde 2'nin üzerinde aylık kayba doğru ilerliyor. Yatırımcılar Fed'in para politikasına ilişkin sinyalleri yakından izlerken, ABD ticaret politikası da fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Trump yönetiminin rafine metal ithalatına vergi uygulayabileceği beklentisi, piyasada takip edilen başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Güçlü dolar metaller üzerinde baskı yaratıyor

China-Base Ningbo Group'ta işlemci olarak görev yapan Harry Jiang, ABD'de güçlü gelen ekonomik veriler karşısında doların dirençli seyrini sürdürebileceğini ve bunun temel metaller üzerinde baskı oluşturacağını belirtti.

Goldman Sachs ise kısa süre önce bakır fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Kurum, 2026 sonu için bakır tahminini ton başına 13 bin 735 dolara, 2027 ortalaması için ise 13 bin 800 dolara çıkardı.

Diğer metallerde karışık seyir

Bakır, Londra Metal Borsası'nda yüzde 0,7'ye varan düşüşle ton başına 13 bin 267,50 dolara kadar geriledi. Şanghay'da ise yerel saatle 10.33 itibarıyla 13 bin 330 dolardan işlem gördü.

Diğer metallerde daha dengeli bir görünüm izlendi. Alüminyum yatay seyrederken, nikel yüzde 0,6 artış kaydetti. Singapur'da demir cevheri fiyatı ise yüzde 1 düşüşle ton başına 97,75 dolara indi.