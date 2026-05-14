Bakır rallisine enflasyon freni: Fiyatlar geri çekildi

Bakır fiyatları, son dönemde görülen güçlü yükselişin ardından yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesiyle geriledi. Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve doların güç kazanması, baz metaller üzerindeki baskıyı artırdı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır fiyatı yüzde 1,61 düşüşle ton başına 13 bin 925 dolara geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır kontratı da yüzde 0,88 değer kaybederek 107 bin 160 yuan/ton seviyesine indi.

Bakır fiyatları son dönemde maden arzına ilişkin endişeler, düşük stok seviyeleri ve Çin'den gelen güçlü talep beklentileriyle yükseliş kaydetmişti. Ancak ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanması sonrası doların güçlenmesi, dolar bazlı emtialara olan talebi sınırladı.

Nikelde de gerileme yaşandı

Nikel fiyatlarında da aşağı yönlü seyir izlendi. Şanghay'da nikel fiyatı yüzde 0,78 düşüşle 145 bin 10 yuan/tona gerilerken, Londra'da yüzde 1,57 kayıpla 18 bin 875 dolar seviyesine indi.

Piyasalarda ayrıca Endonezya'daki Çin Ticaret Odası'nın nikel üretim maliyetlerindeki artışa yönelik uyarıları da takip edildi.

Çinko pozitif ayrıştı

Baz metaller arasında çinko fiyatları ise yükseliş kaydetti. Londra'da çinko yüzde 0,64, Şanghay'da ise yüzde 0,42 değer kazandı.

Peru'da Nexa Resources'a ait Cajamarquilla çinko izabe tesisinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bilgisi de piyasaların gündeminde yer aldı.

Diğer metallerde karışık seyir

Diğer metallerde ise karışık bir görünüm izlendi. Alüminyum fiyatı Londra'da yüzde 0,71, Şanghay'da yüzde 0,12 geriledi. Kurşun Londra'da yüzde 0,25 düşerken, Şanghay'da yüzde 0,18 yükseldi.

Kalay fiyatlarında ise daha sert kayıplar görüldü. Londra'da kalay yüzde 2,58, Şanghay'da ise yüzde 0,97 değer kaybetti.