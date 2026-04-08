Bakır üç haftanın zirvesinde

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, küresel emtia piyasalarında özellikle baz metallerde hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Piyasalarda risk iştahının artmasıyla birlikte fiyatlarda yukarı yönlü hareketler dikkat çekti.

Bakır ve alüminyumda yükseliş

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır fiyatı yüzde 2,9'a kadar yükselerek ton başına 12.680 dolara çıktı. Böylece bakır, son üç haftanın en yüksek seviyesini test etti.

Aynı dönemde alüminyum fiyatı da yüzde 0,73 artışla 3.501,50 dolara yükseldi.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, özellikle alüminyum arzı açısından kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor. Orta Doğu'nun küresel üretimde yaklaşık yüzde 10 paya sahip olması ve boğazın kapanmasıyla birlikte İran'ın Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tesislere yönelik saldırılarının arzı sekteye uğratması, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmuştu.

Diğer metallerde de artış

Baz metallerin genelinde de yükseliş eğilimi görüldü. Buna göre çinko fiyatları yüzde 1,3, kurşun yüzde 0,77, nikel yüzde 2 ve kalay yüzde 5,17 oranında artış kaydetti.