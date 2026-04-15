Bakır yeniden güç kazandı: Savaş öncesi seviyeyi aştı

Orta Doğu'daki çatışmaların ardından dalgalı seyir izleyen bakır fiyatları, son gelişmelerle birlikte yeniden yükselişe geçti.

Artışta, barış görüşmelerine ilişkin beklentiler ve elektrifikasyon projelerinden gelen talebin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Kayıplarını geri aldı

Bakır, Londra piyasalarında yüzde 0,8'e kadar yükselerek ton başına 13.343,50 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu seviye, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarından bir gün önce kaydedilen kapanış değerinin de üzerine işaret ediyor.

Bakır haberin yazıldığı sıralarda ise 13,290.93 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Çatışmaların başlamasıyla birlikte baz metallerde sert dalgalanmalar görülmüş, küresel büyümenin yavaşlayabileceği endişesiyle fiyatlar gerilemişti. Ancak son dönemde risk iştahının yeniden artmasıyla birlikte piyasada toparlanma sinyalleri güçlendi.

Barış görüşmeleri beklentisi etkili

Geçici ateşkesin ardından ABD ile İran arasında yeni bir görüşme turunun gündeme gelmesi, piyasalarda iyimserliği artırdı.

Bu gelişmelerin, bakır başta olmak üzere sanayi metallerinde fiyatları desteklediği ifade ediliyor.