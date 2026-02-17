Bakırda 20 yıllık stok rekoru fiyatları düşürdü

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır stoklarının son 20 yılın en yüksek seviyesini aşmasıyla birlikte fiyatlarda düşüş görüldü.

Bakır, yaklaşık yüzde 0,8 değer kaybederek ton başına 12 bin 800 doların altına indi. Aynı dönemde alüminyum fiyatları da yüzde 0,6'ya varan oranda geriledi.

Piyasalarda, ABD'nin planladığı ithalat tarifelerine ilişkin detayların netleşmesi beklenirken, Amerikan piyasalarının Başkanlar Günü tatili sonrası yeniden açılması da fiyatlamalar açısından önem taşıyor.

Son dönemde rekor seviyelere yaklaşan fiyatların, Çin'de sanayi metallerine yönelik talebi zayıflattığı belirtiliyor. Buna paralel olarak borsalardaki stoklar artış gösterdi. Beklenen tarifeler öncesinde ABD'ye yapılan yüksek miktarlı sevkiyatların ardından stokların yeniden inşa edildiği ifade ediliyor.

LME'deki yükselişle birlikte Şanghay, Londra ve New York borsalarındaki toplam bakır stokları 1 milyon tonun üzerine çıktı. Londra'da işlem gören altı temel metali kapsayan LMEX Endeksi, geçen ay Çin'den gelen alımlar ve zayıflayan doların etkisiyle rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak yatırımcıların ABD tarifeleri ve Fed'in para politikası görünümüne ilişkin yeni sinyaller beklemesiyle endekste geri çekilme yaşandı