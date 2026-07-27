Bakırda alarm zilleri çalıyor: 2035'te büyük açık kapıda

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bakır fiyatlarının rekor seviyelerde bulunmasına rağmen küresel üretimin artan tüketimi karşılamakta yetersiz kalabileceğini bildirdi. Ajans, birincil bakır arzının 2035'e gelindiğinde talebin yüzde 25 altında kalabileceğini öngördü.

IEA'nın değerlendirmesine göre hâlihazırda yapımı devam eden ve planlama aşamasında bulunan maden projeleri, hızla yükselen küresel bakır ihtiyacını karşılayacak kapasitede değil.

Yeni madenlerde maliyet baskısı artıyor

Ajans, beklenen arz açığının temel nedenleri arasında yeni madenlerin geliştirilme sürecinin giderek zorlaşmasını ve yatırım maliyetlerindeki artışı gösterdi.

Ortalama bakır cevheri tenörünün 1991'den bu yana yaklaşık yüzde 40 düşmesi de üretim üzerindeki baskıyı artırıyor. Cevher kalitesindeki gerileme, aynı miktarda bakır elde edilebilmesi için daha fazla kayaç işlenmesini ve daha yüksek yatırım yapılmasını gerektiriyor.

IEA'nın 2035 için ortaya koyduğu yüzde 25'lik arz açığı tahmini, mevcut maden projeleri ile yürürlükteki politikalar dikkate alınarak hesaplandı.

Stratejik sektörlerde bakır talebi yükseliyor

Bakır; temiz enerji sistemleri, ulaşım, inşaat, veri merkezleri ve savunma sanayisi açısından kritik ham maddeler arasında yer alıyor.

Bu sektörlerden gelen talebin hızla artmasına karşılık yeni üretim kapasitesinin sınırlı kalması, uzun vadede küresel bakır arzının güvenliğine yönelik endişeleri güçlendiriyor.