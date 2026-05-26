Bakırda rekor alarmı: Fiyatlar tarihi zirveye koşuyor

Bakır fiyatları, küresel arz endişeleri ve güçlü talebin etkisiyle yükselişini sürdürdü. Madenlerde yaşanan üretim aksaklıkları ve arz tarafındaki sıkışıklık, fiyatların yeniden tarihi zirvelere yaklaşmasına neden oldu.

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır, üst üste sekizinci işlem gününde de değer kazanarak ton başına 14 bin 196,50 dolara yükseldi. Böylece fiyatlar, ocak ayında görülen 14 bin 527,50 dolarlık rekor seviyeye yaklaştı.

Arz riskleri piyasaları destekliyor

Piyasada özellikle Orta Doğu kaynaklı kükürt arzındaki sıkıntının, bazı Afrika madenlerinde üretim görünümünü olumsuz etkilediği belirtiliyor. Mevcut üretim sorunlarının küresel çapta devam eden arz sıkışıklığını daha da derinleştirdiği değerlendiriliyor.

Analistler, bakır piyasasında arz tarafındaki kırılganlığın fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdığını ifade ediyor.

Çin talebi güçlü kalıyor

Dünyanın en büyük bakır tüketicisi olan Çin'de talebin güçlü seyretmeye devam ettiği kaydedildi. Özellikle elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji projeleri ve yapay zeka veri merkezlerine yönelik yatırımların bakır tüketimini desteklediği belirtildi.

Chaos Ternary Futures Co. araştırma direktörü Li Xuezhi, İran savaşına yönelik endişelerin azalmasıyla birlikte sanayi metallerinde toparlanma görüldüğünü ifade etti. Xuezhi, arz sorunlarıyla birlikte güçlü talebin fiyatları desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi.

ABD tarifeleri piyasayı etkiliyor

New York Comex piyasasında işlem gören bakır vadeli kontratları da yükselişini sürdürdü. ABD'nin rafine metal ithalatına yönelik olası tarifeleri öncesinde bakır fiyatları pound başına 6,69 dolarla rekor seviyeye çıktı.

Böylece Comex bakırının, LME bakırına göre ton başına 500 doların üzerinde primli işlem gördüğü belirtildi.

Uzmanlar, olası tarifelerin rafine bakırın ABD'ye yönelmesine yol açarken, diğer bölgelerdeki arzı azaltabileceğini değerlendiriyor.

Çin'de üretim geriledi

Öte yandan hammadde sıkıntısının Çin'in rafine bakır üretimine de yansımaya başladığı bildirildi.

Beijing Antaike Information Co. verilerine göre Çin'de rafine bakır üretimi nisanda 1,05 milyon tona gerileyerek bir önceki aya göre yüzde 3 düştü.

Hurda kullanımına yönelik kısıtlamalar ile konsantre işleme maliyetlerindeki gerilemenin üretim üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.