Bakırda riskler sürüyor! Tahminler aşağı çekildi

Goldman Sachs, küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya bağlı olarak talep beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, 2026 yılına ilişkin bakır fiyat tahminini ton başına 12.850 dolardan 12.650 dolara indirdi.

Banka, buna rağmen elektrifikasyon kaynaklı talep artışı nedeniyle uzun vadeli görünümün güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

Arz fazlası beklentisi yükseldi

Banka, küresel bakır piyasasında bu yıl 490 bin tonluk arz fazlası oluşmasını bekliyor. Bu rakam, daha önce öngörülen 380 bin tonun üzerinde bulunuyor. Aynı zamanda rafine bakır talebindeki artış beklentisi de yüzde 2'den yüzde 1,6'ya çekildi.

Revizyonun, Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan enerji fiyat şokunun küresel büyümeyi 0,4 puan aşağı çekebileceği öngörüsüne dayandığı ifade edildi.

Talep tarafındaki bu aşağı yönlü güncellemenin, alüminyuma kıyasla daha sınırlı kaldığına dikkat çekildi. Bunun nedeni olarak ise bakırın küresel ekonomi içindeki daha stratejik ve yapısal rolü gösterildi.

Kısa vadede oynaklık sürebilir

Kısa vadede fiyatlarda dalgalanmanın devam edebileceği belirtilirken, piyasa koşullarının dengelenmesi halinde bakır fiyatlarının destek bulabileceği öngörüldü. Bankanın temel senaryosuna göre, Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının nisan ortasında toparlanmaya başlaması durumunda, bakır fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğinde ortalama 12.700 dolar, yılın ikinci yarısında ise 12.000 dolar seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Goldman Sachs, mevcut fiyatların temel göstergelerle tam uyumlu olmadığına da dikkat çekti. Mart ayındaki düzeltmeye rağmen bakır fiyatlarının hâlâ 2026 için öngörülen yaklaşık 11.100 dolarlık “adil değer” seviyesinin üzerinde bulunduğu, bu nedenle ekonomik görünümde bozulma olması halinde aşağı yönlü risklerin güçlenebileceği ifade edildi.

Orta Doğu kaynaklı arz riski

Banka ayrıca, Orta Doğu kaynaklı olası arz kesintilerinin mevcut tahminlere henüz yansıtılmadığını vurguladı. Küresel bakır üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (DRC), üretimde kullanılan sülfürü Hürmüz Boğazı üzerinden temin ettiği belirtildi.

Sektör verilerine göre DRC'de üreticilerin yaklaşık üç aylık sülfürik asit stoğu bulunduğu, bu nedenle kısa süreli kesintilerin sınırlı etki yaratabileceği ancak uzun süreli aksaklıkların arzı daraltarak öngörülen fazlayı azaltabileceği değerlendiriliyor.

Uzun vadede hedef 15 bin dolar

Buna karşın Goldman Sachs, uzun vadeli fiyat beklentisini korudu. Banka, bakır fiyatlarının 2035 yılına kadar 15.000 dolara ulaşabileceğini öngörürken, küresel talep artışının önemli bölümünün enerji ve şebeke altyapısı yatırımlarından kaynaklanacağını ifade etti.