Bakırda son 10 ayın en sert haftalık düşüşü

Bakır fiyatları, küresel borsalardaki stokların yükselmesiyle birlikte gerilemesini sürdürürken haftayı son 10 ayın en sert düşüşüyle kapatmaya hazırlanıyor.

Artan envanterlerin, piyasada spekülatif beklentilerden fiziksel arz-talep göstergelerine doğru bir yönelim yaşandığına işaret ettiği belirtiliyor.

ABD Comex piyasasında rekor seviyeye çıktı

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 12.860,50 dolara geriledi. Haftalık bazda ise fiyatlarda yüzde 2,2'lik kayıp öngörülüyor. LME depolarındaki bakır stokları 183.275 tona çıkarak Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır envanterleri dokuzuncu hafta üst üste artış göstererek 248.911 tona yükseldi. ABD Comex piyasasında ise bakır stokları 531.999 ton ile rekor seviyeye çıktı.

Diğer baz metallerde ise karışık bir seyir izlendi. Alüminyum fiyatları yüzde 0,5 artışla 3.040 dolar/ton seviyesine yükselirken, çinko 3.302 dolar/tonda yatay kaldı. Nikel yüzde 0,6 düşüşle 16.965 dolar/tondan işlem görürken, kalay yüzde 0,9 gerileyerek 46.000 dolar/tona indi. Kurşun fiyatları da yüzde 0,3 azalışla 1.949 dolar/ton seviyesine geriledi.

Analistler, artan stokların fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtirken, Çin Yeni Yılı sonrasında cevher arzı ve talep dinamiklerinin piyasaların yönü açısından belirleyici olabileceğini ifade ediyor.