Bakkal ile zincir marketi eşitleyecek sistem

TOKEN Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Erkan Duysal, pandemi ile birlikte ödeme sistemlerinde 3-4 yılda yaşanacak gelişmelerin 3-6 ayda gerçekleştiğini dile getirerek KOBİ’lerin mobil ödemede uçtan uca hizmet alması ve dijitalleşmeye kolaylıkla adapte olması için altyapıyı oluşturduklarını ve yeni ürünlerinin devreye gireceğini söyledi. Duysal, e-arşiv, e-fatura, sadakat programı, tüm bankalardan ödeme alabilecekleri sistemi barındıran Beko 400 TR’nin Gelir İdaresi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin aşamasında olduğunu kaydederek “Bizim misyonumuz şöyle: KOBİ’ler için bazı şeyleri demokratikleştirme diyoruz. Yani eskiden çok büyük market zincirlerinin ulaşabildiği hizmetleri KOBİ’lere vermek istiyoruz. Şimdi Türkiye’nin ücra köşesindeki bir bakkal için de aynı hayalimiz var, aynısını yapmak istiyoruz” dedi.

Online ödeme için yeni şirket

Duysal, pandemi ile birlikte e-ticaretin çok hızlı şekilde büyüdüğünü ve TOKEN olarak 640 bin üye işlerini uzun dönemde online ödemeye, e-ticarete çevirme planlarını çok hızlı yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Duysal, süreci şöyle anlattı: “Gördük ki, bizim muhakkak online ödemeye, e-paraya, cüzdan işine girmemiz gerekiyor. Nisanda bu konudaki çalışmalarımızı çok hızlı şekilde başlattık. 4.5 ay gibi çok kısa bir sürede de online ödeme sistemi, bankaların sanal poslarını kullanarak e-para ve cüzdan ürünümüzü çıkarttık. Eylül ortalarında Merkez Bankası onayına başvurduk. Bir ödeme ve e-para onayı alabilmek için. Temmuzda Token Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri’ni kurduk.”

Büyük dönüşüm KOBİ’lerde olacak

Türkiye’deki esas müşteri segmentlerinin küçük orta büyüklükteki işletmeler yani KOBİ’ler olduğunu söyleyen Duysal, gelecek 3-5 sene içerisinde finans sektöründeki en büyük büyümenin KOBİ’lerden olacağını ifade etti. Büyük perakende zincirlerinin hazırlıkları hemen hemen tamamlandığını ve kendilerine özel satış otomasyonu, stok sistemleri, sadakat sistemleri bulunduğunu vurgulayan Duysal şöyle konuştu: “Büyük dönüşüm küçük-orta işletmelerde olacak. Yani bir ödeme kaydedici cihazı olan küçük işletmemizin stok kontrolünü yapabilmesi, satış otomasyonunu yapabilmesi, her türlü bankadan QR’lı temassız ödemeyi alabilmesi, bunu e-arşiv, e-faturaya dönüştürebilmesi, bir de üstüne üstlük Türkiye’nin neresinde olursa olsun mallarını bir e-ticaret sitesi üzerinden satabilmesi gerekiyor. Eğer bunların hepsine uçtan uca verebilirsek sahiden çok mutu olacağız, yapmaya çalıştığımız bu.”

Duysal, “Gelecek mobil ödemeler. Bu mobil ödemelerin çok hızlı yayılacağını düşünüyoruz. KOBİ’lerin hayatını da çok farklılaştıracağını düşünüyoruz. Bizim Beko 400 TR ürünümüzde de esas olarak yapmaya çalıştığımız bu. KOBİ’lerin büyük perakende zincirlerinden, mağazalardan bir farkı var. Bu işyerleri uçtan uca çözüm bekliyor. KOBİ’lere bütün bu servisleri uçtan uca verebilecek bir ekosistem yapıyoruz” diye konuştu.

Türk mühendisleri sistemi geliştirdi

KOBİ’ler için yaptıkları çalışmaları güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemi diye isimlendirdiklerini belirten Duysal, “Yani tüm ödemeyi güvenli mobil hale getirebilmek için sahiden çığır açacak bir konu. Biz de Beko 400 TR ürünümüzü tam bunun için hazırladık. Bunun üzerinden Android 9.0 sürümü var. Bizim ürünlerimizin önemi bütün ürünlerimiz Türk mühendisleri tarafından dizayn ediliyor. Hem yazılımı hem hardware’i bizim tarafımızdan yapılıyor. Bir kere bu ürün üzerinde her türlü ödeme var. Bu bizim uzman olduğumuz bir alan. Türkiye’de 20 tane bankayla çalışıyoruz, 4 yemek kartı. Bu bankaların hepsinin temaslı, temassız, QR’lı ödemesini destekliyoruz KOBİ’lerimiz için. Eskiden bir KOBİ bir bankayla anlaşmaya çalışırken şimdi bankalar KOBİ’lerle çalışmak isteyecek. Çünkü 20 banka da istiyorlarsa o ürünün üzerinde mevcut. Satış otomasyon, stok kontrolü, sadakat, tedarik zincirinin kontrolü bunlar KOBİ’lerimiz için yeni konular. Bunlar için bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz” dedi.

İlk hedef Romanya ve Azerbaycan

KOBİ’ler için geliştirdikleri sistemi Türkiye dışına da yaymayı hedeflediklerini vurgulayan Duysal, “İlk etap olarak Romanya ve Azerbaycan’ı seçtik. Bir tanesi Avrupa Birliği üyesi olarak Avrupa’ya, Azerbaycan ise Türki Cumhuriyetlere, bize bir kapı olacaklarını düşünüyoruz. Size anlattığım Beko 400 TR üzerine kurduğumuz uçtan uça KOBİ sistemlerini orada kurabilirsek, TOKEN Pay’in verdiği online ödeme ve e-para cüzdan hizmetini buralarda verebilirsek bunun hem Avrupa’ya hem de Türki Cumhuriyetlere çok hızlı bir yayılım sağlayacağını düşünüyoruz. Hedefimizde finansal teknolojilerin biraz geç geldiği ama çok çok potansiyeli olan ülkeler var. Pakistan ve Bangladeş. 2021 yılı bizim için global büyüme senesi olacak” dedi.

İki kurumdan onay bekliyor

Duysal, güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemi için önce Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan onay alındığını, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı ile bu sistemi kurmaya başlandığını kaydederek “KOBİ’lere, sahiden dünyayı değiştirecek sistem Gelir İdaresi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın onayında. Şu anda Gelir İdaresi Başkanlığı’na biz demolarımızı yaptık. Çok başarı ile karşılandı. Onaylarımızı aldığımızı düşünüyorum. Maliye Bakanlığımızın da onayı gelirse çok hızlı olarak sistemin kuruluşuna başlayacağız” dedi.