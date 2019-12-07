Bali: Fiyatla gelen, fiyatla gider

07 Aralık 2019

Selçuk ALTUN

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’nın 5. dönem girişimleri mezun oldu. Mezunlar, İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilen Demo Day etkinliğinde; melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri, finans dünyasından temsilciler ile İş Bankası ve iştiraklerinin üst düzey yöneticilerine projelerini anlattı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, etkinlikte yaptığı konuşmada, girişimcilere katma değerli, teknolojiye ve inovasyona dayalı üretim anlayışı geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Fiyatla gelen, fiyatla gider. Vasatın yerine niş alanlarda fark yaratan işler yapacağız. Müşteriyi olumlu yönde şaşırtarak, beklentisinin ötesinde bir hizmet vererek, zorluğunu çözerek başarılı olabiliriz. Bir yerde bir zorluk varsa orada bir fırsat vardır” dedi.

Girişimcilerin büyüme için büyük önem taşıdığını vurgulayan Bali, şöyle konuştu: “Eğer biz son 10 yılda, bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan bile fazla, 7 milyonun üzerinde yeni iş yaratmamıza rağmen işsizliği hala aşağıya çekemiyorsak, daha hızlı büyümek zorunda olduğumuz ortada. Ülkemizde hızlı büyümeyi finanse edecek kaynağı yaratabilmek için katma değerli, teknolojiye ve inovasyona dayalı üretim anlayışını geliştirmeliyiz. Katma değeri yüksek ne kadar çok üretim yapıp bunu dışarıya satacak duruma gelirsek, hem ekonomide dışa bağımlığımız azalacak hem de üniversite mezunu genç nitelikli işsizlerimiz için iş olanakları yaratmış olacağız. Bu da daha fazla girişimcinin desteklenmesi, teknolojiye dayalı daha fazla inovatif fikrin hayata geçirilmesi ile olur.”

“Girişimcilere desteğimiz artarak sürecek”

Adnan Bali, hem Türkiye için daha fazla katma değer yaratmak hem de müşterilere en iyiyi sunmak için tüm paydaşlara yeni pencereler açacak şekilde girişimcileri desteklediklerini söyledi. Bali, İş Bankası gibi büyük kurumların günümüzde girişimcilerin dinamizminden, iş fikirlerinden beslenmesi gerektiğini, girişimcilerin de büyük kuruluşların tecrübelerinden, müşteri ağından faydalanabileceğini belirtti. Bali, ana destekçisi oldukları Workup Programını, bu konuda aldıkları önemli bir inisiyatif olarak gördüklerini vurguladı.

Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve girişimcilik potansiyeli olan gençleri desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Girişimcilik Vakfı ile bu yıl bir işbirliği başlattıklarını hatırlatan Bali, Türkiye'nin ilk kadın odaklı yatırım platformu olan Arya ile de işbirliğine gittiklerini belirtti. TÜRKONFED ve İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliğiyle sürdürdükleri Dijital Dönüşüm Merkezi projesine de değinen Bali, bu proje ile KOBİ’lerin dijital dönüşümüne aracılık edecek teknoloji odaklı girişimlere köprü olduklarını vurguladı. Tarım sektörünün girişimcilikte destek verdikleri başka bir alan olduğuna işaret

eden Bali, düzenledikleri Tarım Girişimciliği Yarışması’na 200’ün üzerinde başvuru yapıldığını, yarışmada birinci olan girişimin Workup’ın ocak ayında başlayacak 6. dönemine katılmaya hak kazandığını söyledi.

Adnan Bali, 100 milyon TL’ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettikleri Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile şimdiye kadar iki girişime toplamda 1 milyon 350 bin dolar tutarında yatırım yaptıklarını, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeline sahip, teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere finansal destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.