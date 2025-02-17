Balsu Gıda'nın halka arz büyüklüğü belli oldu

Ziraat Yatırım’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin paylarının halka arzı 12-13-14 Şubat 2025 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirildi. Buna göre şirketin halka arzı 4 milyar 884 milyon 460 bin TL olarak tamamlandı.

Şirketin sermayesinin 1 milyar TL’den 1.112.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle, ihraç edilen 112 milyon TL nominal değerli 112 milyon adet pay ile mevcut ortak CZ Holding A.Ş.’ye ait 166 milyon TL nominal değerli 166 milyon adet pay, toplamda 278 milyon adet pay, 17,57 TL’den satışa sunuldu. Bu payların tamamı satılarak dağıtımı başarıyla gerçekleştirildi.

200 bin yatırımcıya pay dağıtıldı

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatından 207.483 başvurudan talep toplandı. Yurt içi kurumsal yatırımcılar için 49 başvuru, yurt dışı kurumsal yatırımcılar içinse 5 başvuru alındı. Toplamda 200.263 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Dağıtıma ilişkin tahsisat oranları, yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 60,55, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 33,36, yurt dışı kurumsal yatırımcılar içinse yüzde 6,09 olarak belirlendi.