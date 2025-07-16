Bank of America ikinci çeyrekte karışık sonuçlar açıkladı

Bank of America, 2025 yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını yayımladı. Net faiz gelirindeki düşüşe rağmen banka, tüketici direncine ve güçlü operasyonel performansına dikkat çekerek analist tahminlerinin üzerinde kâr açıkladı.

Banka, hisse başına 89 sent kâr bildirerek, 86 sentlik Wall Street beklentisinin üzerine çıktı. Ancak gelirler 26,61 milyar dolar ile 26,72 milyar dolarlık piyasa tahmininin hafif altında gerçekleşti.

Net faiz geliri çeyrekte 14,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde 1,6 milyar dolarlık kredi zararı karşılığı ve 1,5 milyar dolarlık net zarar tahsilatı raporlandı.

Faiz dışı giderler geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla 17,2 milyar dolara yükseldi. Banka buna rağmen varlık kalitesini koruduğunu belirtti. Ortalama mevduat bakiyeleri %3 artışla 1,97 trilyon dolara, ortalama krediler ve finansal kiralamalar ise %7 artışla 1,13 trilyon dolara ulaştı.

Segment bazında değerlendirildiğinde:

* Tüketici bankacılığı gelirleri %6 artışla 10,8 milyar dolara yükseldi.

* Küresel servet ve yatırım yönetimi %7 büyümeyle 5,9 milyar dolara ulaştı.

* Küresel piyasalar geliri %10 artışla 6 milyar doları buldu.

* Ancak küresel bankacılık gelirleri %6 düşüşle 5,7 milyar dolara geriledi.

Bank of America, çeyrek boyunca 5,3 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Banka, sağlıklı tüketici harcamalarının sürdüğünü ve %0,55’lik net tahsilat oranı ile güçlü varlık kalitesine sahip olduğunu belirtti.

Finansal sonuçların ardından Bank of America hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde %0,5 oranında yükseldi.



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