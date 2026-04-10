Bank of America'dan uyarı: Yeni kazananlar emtialar olabilir

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, yatırımcıların önümüzdeki yıllarda küresel jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik dalgalanmalardan fayda sağlayabilecek varlıklara yönelme eğiliminde olabileceğini belirtti. Hartnett, özellikle emtiaların bu süreçte öne çıkabileceğine işaret etti.

Hartnett, yatırımcıların risk, enflasyon ve doların zayıflaması karşısında korunma arayışında olduğunu vurgulayarak, 2020'li yılların geri kalanında "tahviller hariç her şey" eğiliminin güç kazanabileceğini ifade etti. Bu çerçevede stratejist, söz konusu dönemde en güçlü performansın hisse senetlerinden ziyade emtialardan gelebileceğini öngördü.

Jeopolitik gelişmeler tedarik zincirlerini etkiliyor

Orta Doğu'daki çatışmalar ve yapay zeka alanındaki rekabetin, tedarik zincirlerine yönelik ilgiyi artırdığına dikkat çekildi. Hükümetlerin, enerji ve doğal kaynak fiyatlarındaki artışın sanayi ve tüketiciler üzerindeki etkisini sınırlamaya çalıştığı, aynı zamanda üretim ve teknoloji açısından kritik öneme sahip nadir toprak elementleri gibi kaynakları güvence altına almaya yöneldiği ifade edildi.

Emtialar güçlü performans sergiledi

Bloomberg Commodity Index, 2025 başından bu yana yaklaşık yüzde 35 artış gösterdi. Bu performans, aynı dönemde S&P 500 endeksinin getirisinin iki katından fazla oldu. ABD Hazine tahvillerinde ise artış yüzde 7'nin altında kaldı.

Petrol ve metallerde yükseliş

Özellikle ham petrol fiyatları, İran'ın savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatmasıyla yıl içinde hızlı bir yükseliş kaydetti. Altın, gümüş ve bakır gibi metaller ise merkez bankalarının alımları ve yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlardaki artıştan destek buldu.

Hartnett, on yılın ikinci yarısında dolar karşısında emtiaların, ayrıca ABD ve büyük ölçekli şirketlere kıyasla uluslararası ve küçük ölçekli şirket hisselerinin öne çıkabileceğini ifade etti.

Jeopolitiğin emtialar üzerindeki etkisine dikkat çeken Hartnett, "Çiplere, nadir toprak elementlerine, minerallere, petrole sahip olan, yapay zeka savaşını kazanır" değerlendirmesinde bulundu.