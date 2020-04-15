Bank of America'nın kârı yüzde 48,5 azaldı

15 Nisan 2020

Bank of Amerika (BofA), ilk çeyrekte 3,54 milyar dolar, hisse başına 40 cent kar etti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 6,87 milyar dolar, hisse başyına 70 cent seviyesindeydi.



Analistlerin 2020 ilk çeyrek için beklentisi ise 46 cent kar elde edileceği yönündeydi.

İlk çeyrekte Banka'nın gelirledi de 22,9 milyar dolar olan beklentinin altında 22,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Net kârın beklentilerin altında kalmasında sorunlu krediler için ayrılan karşılığın 3,6 milyar dolar artması etkili oldu.