Bank of America'nın karı yüzde 52 azaldı

16 Temmuz 2020

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America, bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 azalarak 3,5 milyar dolar oldu. Şirket, 2019'un ikinci çeyreğinde 7,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,74 dolarken bu yılın aynı döneminde 0,37 dolara geriledi.

Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalışla 22,3 milyar dolara düştü. Geçen senenin nisan-haziran döneminde Bank of America'nın geliri 23,1 milyar dolar olmuştu.