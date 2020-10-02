02 Ekim 2020

Altın yatırımcıları banka altın fiyatlarını araştırıyor. Bankalarda altın mevduatı olan yatırımcılar, geçtiğimiz hafta altında yaşanan düşüşün ardından altın alımına yöneldi. Bu haftaya ise altın fiyatları daha dengeli başladı ve ardından yükselişe geçti. Bu yükseliş banka altın fiyatlarına da yansıdı.

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Banka altın fiyatları ne kadar oldu?

Bugün serbest piyasada altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Altının ons fiyatı güne 1.907,03 dolardan başladı. Bugünün verilerine bakıldığında gram altın fiyatı 476 lira, Çeyrek altın fiyatı ise 774 lira seviyelerinde yer alıyor. Yarım altın 1.549 lira, cumhuriyet altını ise 3.190 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Gram altın

Alış: 476,23

Satış: 476,32

Çeyrek altın

Alış: 757,64

Satış: 774,97

Yarım altın

Alış: 1.510,54

Satış: 1.549,93

Cumhuriyet altını

Alış: 3.142,00

Satış: 3.190,00

Gremse altın

Alış: 7.576,38

Satış: 7.749,65

Ata altın

Alış: 3.125,26

Satış: 3.204,14

Beşli altın

Alış: 15.342,18

Satış: 15.641,51

İkibuçuk altın

Alış: 7.576,38

Satış: 7.697,52

Ziynet altın

Alış: 3.030,55

Satış: 3.090,38

Bilezik fiyatlarında son durum

2 Ekim'de 14 ayar bileziğin gram fiyatı 270,17 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 346,01 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 432,27 lira oldu.