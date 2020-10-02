Banka altın fiyatları
Bankalarda altın mevduatı olanlar banka altın fiyatlarında son durumu araştırıyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. İşte 2 Ekim banka altın fiyatları...
Altın yatırımcıları banka altın fiyatlarını araştırıyor. Bankalarda altın mevduatı olan yatırımcılar, geçtiğimiz hafta altında yaşanan düşüşün ardından altın alımına yöneldi. Bu haftaya ise altın fiyatları daha dengeli başladı ve ardından yükselişe geçti. Bu yükseliş banka altın fiyatlarına da yansıdı.
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Banka altın fiyatları ne kadar oldu?
Bugün serbest piyasada altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Altının ons fiyatı güne 1.907,03 dolardan başladı. Bugünün verilerine bakıldığında gram altın fiyatı 476 lira, Çeyrek altın fiyatı ise 774 lira seviyelerinde yer alıyor. Yarım altın 1.549 lira, cumhuriyet altını ise 3.190 lira seviyelerinden işlem görüyor.
Gram altın
Alış: 476,23
Satış: 476,32
Çeyrek altın
Alış: 757,64
Satış: 774,97
Yarım altın
Alış: 1.510,54
Satış: 1.549,93
Cumhuriyet altını
Alış: 3.142,00
Satış: 3.190,00
Gremse altın
Alış: 7.576,38
Satış: 7.749,65
Ata altın
Alış: 3.125,26
Satış: 3.204,14
Beşli altın
Alış: 15.342,18
Satış: 15.641,51
İkibuçuk altın
Alış: 7.576,38
Satış: 7.697,52
Ziynet altın
Alış: 3.030,55
Satış: 3.090,38
Bilezik fiyatlarında son durum
2 Ekim'de 14 ayar bileziğin gram fiyatı 270,17 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 346,01 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 432,27 lira oldu.