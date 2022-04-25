Banka bilançolarında açılışı Garanti BBVA yaptı: 8.3 milyar net kâr!

Bankacılık sektörünün ilk çeyrekte beklenen olumlu sonuçları Garanti BBVA’nın sürpriz bilanço açıklamasıyla verilere de yansıdı. Garanti BBVA 7.6 milyar lira seviyesindeki net kar beklentilerinin oldukça üzerinde 8.3 milyar liralık net kar açıkladı. Çarşamba günü gelmesi beklenen bilanço bu sabah yayımlandı ve piyasa yeni haftaya Garanti BBVA sürpriziyle başlamış oldu. Normalde bankalar, bilançolarını piyasa kapanışı sonrası duyruyor. Garanti'nin bu geleneği değiştirip, sabah bilanço açıklaması dikkat çekti.

Kârını üçe katladı

Konsolide finansal tablolarına göre Garanti BBVA 2022 yılının ilk çeyreğinde net kârı 8 milyar 262 milyon 614 bin TL oldu. Bankanın geçen yılın aynı döneminde kârı 2,68 milyar lira olmuştu. Garanti BBVA, kârını çeyreksel bazda yüzde 107, yıllık bazda ise yüzde 206 oranında artırdı. Böylece banka bu çeyrekte tarihinin en yüksek çeyreksel kârını elde etti.

Garanti BBVA'nın aktif büyüklüğü 953 milyar 347 milyon 155 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 712 milyar 12 milyon 529 bin TL oldu.

Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin yüzde 69’u mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı 2022 ilk çeyreğinde yüzde 12 büyüme ile 651 milyar 582 milyon 488 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Banka’nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 14,8, özkaynak kârlılığı yüzde 37,5, aktif kârlılığı ise yüzde 3,7 seviyelerinde gerçekleşti.

İlk çeyrek mali performansı değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Global ve yerel ekonomide belirsizliklerin ve risklerin arttığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu ortamda hem Türkiye bankacılık sektörü hem de Garanti BBVA dayanıklılığını kanıtlamaya devam etti. Ekonominin sağlıklı bir zemin üzerinde büyümesi için finans sektörü çok kritik bir rol üstleniyor. Türkiye ekonomisine sektörün üzerinde destek vererek çeyrek içinde TL kredilerimizi yüzde 17 büyüme ile 309 milyar TL’ye ulaştırdık. Hem TL hem de yabancı para kredilerde sektörden pazar payı kazandığımız bir çeyrek oldu. Özel bankalar arasında tüketici kredilerinde lider konumdayız. Aynı zamanda toplam işyeri cirosu ve toplam kredi kartı cirosunda en yüksek pazar payı bize ait. Sürdürülebilir büyümemizin gücünü etkin aktif-pasif yönetiminden ve sağlam sermaye yapımızdan alıyoruz. 2022’nin ilk çeyreğini oldukça güçlü bir finansal performans ve yarım milyonu aşan net müşteri artışı ile tamamladık" dedi.

BBVA, alımı için teklifini 15 TL'ye çıkardı, 14 gün süreyle uzattı

Bu arada Garanti Bankası'nın ana ortağı BBVA, Garanti hisseleri için geri alım fiyatını 12.2 liradan 15 liraya yükseltti. BBVA tarafından yapılan açıklamaya göre Garanti hisseleri için gönüllü pay alım teklifinin geçerli olduğu son tarih de iki hafta uzatılarak 18 Mayıs olarak belirlendi. BBVA, elindeki hisseleri satmak isteyen yatırımcılardan olan talepleri 4 Nisan'da almaya başlamıştı. Açıklamada yeni ile eski teklif arasındaki 2.8 lira farkının, yeni fiyat açıklanmadan önce satmaya karar veren yatırımcılara da ödeneceğini belirtti.