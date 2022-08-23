Banka dışı finans sektörünün ilk yarı aktif toplamı 292,8 milyar TL oldu

Finansal Kurumlar Birliği (FKB); faktoring, finansal kiralama, finansman, varlık yönetim şirketlerinin 2022 yarıyıl konsolide verilerini açıkladı. Konsolide verilere göre, banka dışı finans sektöründe işlem hacmi 247,2 milyar TL’ye, aktif toplam 292,8 milyar TL’ye, öz kaynak büyüklüğü 44,8 milyar TL’ye olurken, müşteri sayısı 6 milyon olarak gerçekleşti.



Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) temsil ettiği dört sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan FKB Başkanı Ali Emre Ballı, Türkiye ekonomisinin olumlu sinyaller verdiğini, özellikle ihracatta önemli bir canlılık yaşarken, büyümenin de devam ettiğini söyledi. 2022 yılının ilk yarısında 247 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaşıldığına dikkat çeken Ballı, “Yeni sektörlerin FKB bünyesine katılmasıyla birlikte müşteri sayılarımızı da yukarılara çektik. FKB’nin temsil ettiği tüm sektörler bugün toplamda 6 milyon kişiye hizmet veriyor. Bu da demek oluyor ki, bankacılık dışı finans kesimi olarak milyonlarca kişinin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. En önemlisi de alternatif finans modeli üretiyoruz. Ekonomi Yönetimi’nin enflasyon ile mücadele kapsamında bağlı krediyi teşvik ettiği bu dönemde, varlığa dayalı finansman modeli ile çalışan sektörlerimizin öneminin farkındayız. FKB olarak sektörlerimizin pazar payının artmasına yönelik olarak, sektörler bazında strateji oluşturma çalışmaları önceliklerimiz arasındadır.” şeklinde konuştu.

Üye sayısı 120’ye ulaştı

Tasarruf finansman şirketleriyle üye sayılarının 120’ye ulaştığını belirten Ballı, “Yeni sektörümüzün tasarrufa dayalı finansman modelinin, alternatif finans kaynağı olarak finansmana erişime katkı sunacağına inanıyoruz. Finansman olanaklarının genişlemesiyle birlikte daha çok vatandaşımıza ve firmamıza ulaşabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Ballı, FKB çatısı altında temsil edilen dört sektörün finansal performansına ise şu bilgileri paylaştı: “Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 100,8 milyar TL seviyelerine yükseldiğini görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 134,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Faktoring sektöründe işlem hacmi 164,8 milyar TL’ye ulaşırken alacakları ise 80,1 milyar TL seviyelerinde. Sektörün aktif büyüklüğü 86,1 milyar TL olup öz kaynakları da 12,4 milyar TL. Finansman şirketlerimizin işlem hacmi ise 52,8 milyar TL oldu. Sektörün aktif büyüklüğü 64,5 milyar TL, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2 milyon, alacak büyüklüğü ise 53,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl birliğimiz bünyesine katılan varlık yönetim şirketlerinin (VYŞ) bugün itibarıyla devraldığı toplam alacak tutarı 76 milyar TL, aktif büyüklüğü 7,3 milyar TL, öz kaynakları 3,9 milyar TL olup, geçtiğimiz 6 ay içinde yaklaşık 106 bin müşterinin finansal sorununa çözüm üretildi.”