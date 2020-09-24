Banka hisselerinde yüzde 5 prim

24 Eylül 2020

Merkez Bankası'nın politika faizini 2 puan artırması TL enstrümanların değer kazanmasını sağladı. TL, dolar karşısında yüzde 1 değer kazanırken, bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 5'e kadar ulaştı. BIST-100 endeksi yüzde 1.5 civarı yükseliş gösterirken dolar ve TL cinsi tahvil

getirilerinde belirgin düşüşler görüldü.

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran döviz kurları, Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde açıkladığı faiz artışı kararı sonrasında geri çekildi. Her gün kademe kademe yükselişini sürdüren ve bu sabah 7,71'in üzerine tırmanan dolar/TL, faiz indirimi sonrasında ilk tepki olarak 7,55 kadar geriledi. Benzer bir şekilde euro/TL de 8,97'lerden 8,80'e kadar indi.

Gelen ilk tepkinin ardından bir miktar yukarı yönlü toparlarken kapanışta dolar/TL 7,6350 euro/TL ise 8,90 seviyesinde yer aldı.

Banka hisseleri hareketlendi

Borsa İstanbul da sürpriz faiz artış hamlesi sonrası kazanımlarını artırdı. BİST 100 Endeksi, 1.100 seviyesinden 1.120 puana kadar çıktı. Borsa günü yüzde 1.5 yükselişle 1119 puandan kapatırken, bankacılık hisselerinde yüzde 5 prim yaşandı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.110 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda sonraki hedeflerin 1.120 ve 1.155 seviyeleri olacağını bildirdi.

Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırdı: Yüzde 10,25

MB'nin döviz rezervi 2,1 milyar $ eridi

Ekonomistler yorumladı: Merkez Bankası aslında faizi indirdi