Banka kârları eridi, sanayi çıkışa geçti
Borsadaki 380 şirketin toplam 6 aylık kârları 41.3 milyara geriledi. Bankaların kârı yüzde 23 azaldı, sanayi şirketlerinin kârı yüzde 12 dolayında artış gösterdi.
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