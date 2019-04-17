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Banka meclisinin yeni üyeleri seçildi

TCMB, banka meclisi üyeliklerine Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş’ın seçildiğini duyurdu.

Banka meclisinin yeni üyeleri seçildi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamada, banka meclisi üyeliklerine Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş’ın seçildiği duyuruldu.

TCMB'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bankamızın 15 Mart tarihli genel kurulunda banka meclisi üyeliklerine seçilen Sayın Hayrettin Demircan ve Sayın Ahmet Keçeci’nin görevlerine başlayamayacak olmaları nedeniyle söz konusu üyeliklere, 1 Mayıs tarihinden itibaren görev yapmak üzere, bankamız kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden Sayın Başak Tanınmış Yücememiş ve Sayın Mehmet Aktaş’ın seçilmeleri banka meclisince kararlaştırılmıştır."

Kaynak: AA

Dunya.com

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