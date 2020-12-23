Banka tahvil ve bonolarında stopaj düşürüldü

Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolarda stopajların düşürülmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2006/10731 Bakanlar Kurulu kararına eklenen geçici 3. madde ile daha önce yüzde 10 ile yüzde 15 olarak uygulanan ilgili stopajlar bazı vadelerde sıfırlanırken, bazı vadelerde yüzde 3'e, bazı vadelerde de yüzde 5'e indirildi.

Karara göre 31 Mart 2021 tarihine kadar iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda stopaj vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 5 olarak uygulanacak.

TL varlıkların teşviki hedefleniyor

Banka bono ve tahvillerindeki stopaj indirimi hamlesini değerlendiren piyasa uzmanları, Türk Lirasına itibar kazandırmak ve TL cinsi varlıklara yatırımcıları teşvik için atılan bir adım olarak yorumladı. Uzmanlar, mevduat üzerinden alınan kararlara ek olarak farklı enstrümanlar arası vergi farklarını ortadan kaldırdığına işaret etti.