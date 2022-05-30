Bankacılık dışı finansta 99,6 milyar liralık işlem hacmi

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) faktoring, finansal kiralama, finansman şirketleri ve varlık yönetim şirketlerinin 2022 yılı ilk çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

Konsolide verilere göre FKB çatısı altındaki dört sektörün işlem hacmi 99,6 milyar TL, aktif toplamı 252,2 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 39,4 milyar TL ve müşteri sayısı 6,6 milyon olarak gerçekleşti.

İlk çeyrek verilerini değerlendiren FKB Başkanı Ali Emre Ballı, “2022 yılının ilk çeyreğinde bankacılık sektörüne paralel bir büyüme yakalayarak Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz. FKB olarak, tüm üyelerimizle birlikte reel sektörün, ihracatçılarının, KOBİ’lerin ve bireysel müşterilerin ihtiyacına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyor, bu anlayışla devam eden çalışmalarımızın sonucu olarak 2022 yılının ilk çeyreğinde ekonomimize yaklaşık 100 milyar TL’lik finansman sağlamanın mutluluğunu taşıyoruz. Pandeminin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen 2022 yılına başarılı bir başlangıç yapmamız yılsonuna kadar bizlere umut veriyor.” şeklinde konuştu.

Finansal kiralama sektörü yüzde 96,7 büyüdü

Dört sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Ballı, finansal kiralama sektörünün alacaklarının 91,7 milyar TL, işlem hacminin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,7 oranında büyüyerek 13,5 milyar TL olarak gerçekleştiğini söyledi.

Sektörün aktif büyüklüğünün de 118,8 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildiren Ballı, “Geçtiğimiz yıl boyunca finansal kiralama sektörünün geleneksel faaliyet alanı olan iş ve inşaat makineleri yanında yenilenebilir enerjinin finansmanına daha fazla odaklandığını görmek, Türkiye’nin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması açısından son derece önemli. Sektör, yenilenebilir enerji grubunun hızla büyümeye devam etmesi ve toplam içindeki payının artırmasıyla birlikte fark yaratıyor.” dedi.

Bu dönemde faktoring sektörünün işlem hacminin yüzde 66 büyüyerek 69,4 milyar TL’ye ulaştığını, alacaklarının ise 67,1 milyar TL seviyelerinde olduğu açıklayan Ballı, sektörün aktif büyüklüğünün 72,2 milyar TL, öz kaynaklarının da 11,1 milyar TL olduğunu bildiri.

Toplam müşteri sayısı 6,6 milyona ulaştı

Finansman şirketlerinin işlem hacminin ise yılın ilk çeyreğinde 16,6 milyar TL olarak gerçekleştiğini kaydeden Ballı, devamında şunları söyledi: “Sektörü aktif büyüklüğü 54,6 milyar TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,1 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 46,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Varlık yönetim şirketleri; bir taraftan sektörümüzün faaliyetlerinin 6361 sayılı Kanunu kapsamına alınmasına ilişkin kanun değişikliği konusundaki çalışmaları devam ederken, diğer taraftan BDDK tarafından Yeni Yönetmelik’in getirdiği kriterlere tam uyum sağladıklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Sektörün 2022 yılı ilk çeyrek itibariyle öz kaynakları 3,5 milyar TL, aktif büyüklüğü 6,4 milyar TL mertebesine ulaştı. Son olarak; temsil ettiğimiz sektörlerin hizmet verdiği toplam müşteri sayısının, varlık yönetim şirketlerinin de aramıza katılmasıyla, 6,6 milyona ulaştığını belirtmek isterim. 2006 yılında BDDK Denetim ve Düzenleme altına alınmasından bugüne aktif büyüklüğü 11 kat büyüyen sektörlerimizin ekonomiye katkısı artarak devam edecek. Banka dışı finansal kuruluşların büyüklüğüyle ekonomik büyüme ve gelişme arasındaki doğrudan korelasyonu dikkate alındığında; FKB'yi oluşturan sektörlerin büyümesinin, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasındaki önemi çok daha iyi anlaşılacaktır.”