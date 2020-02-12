Bankacılık düzenlemesi komisyondan geçti

12 Şubat 2020

ANKARA (DÜNYA) - Bankacılık Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunlarında değişiklik yapan yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Yasa teklifinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda ele alınması bekleniyor.

Kanun teklifi ile katılım, kalkınma ve yatırım bankacılığının geliştirilmesi, kitle fonlaması ve enerji, yol gibi büyük projelerin menkul kıymetleştirilerek finanse edilmesine imkan sağlanıyor. Kanun teklifiyle bankaların çeşitli adlar altında tüketici ve şirketlerden aldığı ücret ve kesintilere yönelik Cumhurbaşkanı’nda olan düzenleme yapma yetkisi Merkez Bankası’na alınıyor. Yasa teklifi ile kitle fonlaması mevzuata girerken, enerji, yol gibi büyük projelerin menkul kıymetleştirilerek finanse edilmesine imkan sağlanıyor.