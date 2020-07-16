Bankacılık endeksi 10 yılda eridi

16 Temmuz 2020

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul, son aylarda yerli yatırımcı sayısı bakımından tarihinin en iyi dönemlerini geçiriyor. Yerli yatırımcı düşen mevduat faizleri ve döviz alımındaki vergiler nedeniyle alternatif yatırım kanallarına yöneldi. Bunların başında da Borsa İstanbul geliyor. Borsa İstanbul’da yerli yatırımcı oranı yüzde 50,38’e çıktı. Yabancı yatırımcı ise 16 yıl önceye döndü ve oranı yüzde 49,6 seviyesine geriledi. Yerli yatırımcının borsada küçük hisselere yönelmesi ve yabancının da payının gerilemesi en çok bankacılık hisselerini vuruyor. Başta BIST Bankacılık endeksi olmak üzere banka hisselerinde kayıplar yaşanıyor. Öyle ki BIST Bank 10 yıl öncekine göre yüzde 9,40 daha düşük seviyede. Yani 10 yılda yatırımcısına kayıp yaşatan bir bankacılık endeksi var. Aynı dönemde BIST 100 endeksi yüzde 102, BIST Sanayi endeksi yüzde 270,7, BIST TUM endeksi ise yüzde 409,7 yükseliş göstermeyi başardı.

Kayıp yaşayan bankacılık hisseleri

BIST Sanayi endeksinde yer alan Soda Sanayi hisseleri 10 yılda yüzde 1600, Ereğli Demir Çelik yüzde 896 yükseliş göstermeyi başarırken bankacılık endeksinde bulunan hisselerin üçü kayıp yaşadı. Bunlar piyasa değeri en yüksek hisseler arasında da ilk 20’de yer alan hisseler. Halkbank 10 yıl önceki hisse değerinin yüzde 54,7 altında. 10 yıl önce 10.46 TL olan Halkbank hisseleri önceki gün kapanışta 5.93 TL idi. Akbank da aynı kaderi paylaşan bankacılık endeksi hisselerinden. Akbank 10 yıl önceki hisse değerinin yüzde 5,86 gerisinde. 10 yıl önce hisse değeri 6,18 lira olan Akbank 14 Temmuz 2020 kapanışında 5.77 liraydı. En fazla hisse değeri kaybı yaşayan bankacılık endeksi hissesi ise Yapı Kredi Bankası oldu. Yapı Kredi Bankası 10 yıl önceki hisse fiyatının yüzde 13,25 daha düşüğünden işlem görüyor. 10 yıl önce Yapı Kredi hisselerinin değeri 2.75 lira iken önceki gün kapanışta 2.36 lira idi.

Tabii ki 10 yıl içinde yükselen bankalar da var. Bunların başında değeri 100 lirayı aştığında gündeme damga vuran QNB Finansbank hisseleri geliyor. 10 yıl öncesine göre hisselerindeki yükseliş yüzde 1347,7. Yine piyasa değerindeki artışla gündeme gelen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası dik kat çekiyor. Bu TKYB hisselerindeki yükseliş oranı yüzde 1807,4. Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) ise yüzde 204,9 yükselmeyi başardı. Şekerbank hisseleri yüzde 55,34, Albaraka Türk hisseleri yüzde 38,57, Vakıfbank yüzde 32,37, Garanti Bankası yüzde 25,88 ve İş Bankası yüzde 22,41 yükseliş gösteren bankacılık endeksi hisseleri arasında bulunuyor.

Ülkenin risk primiyle alakalı

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Atılım Murat, bankacılık hisselerinin ucuz olmasının cazip olduğu anlamına gelmediğini belirterek, “Bugün Avrupa’daki bankacılık hisselerine bakın. 2011-2012’den beri yerlerde sürünüyor. İtalyan, Alman, Fransız bankalarının değerlemelerine bakıp ucuz diye düşünüp alanlar 7-8 yıldır doğru düzgün para kazanmadı. Türkiye’nin risk primi hala çok yüksek. Borçlanmak için bankalarımız dünyanın en yüksek faizini veriyor ve bu da risk priminin yüksekliğiyle ilgili. Mart 2019’dan beri yabancı yatırımcılar Türk bankalarına küstüler. Ben bankacılık sektörünün ciddi fırsat potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Kârlılıklar iyi, kâr beklentileri yine yüksek ama değerinin bu kadar düşük olması ülke risk priminin yüksek olmasıyla alakalı. Yatırımcılar bugün alıp yarın satmayı düşünüyor. Orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcı için fırsatlar var” diye konuştu.

Bankacılık hisselerimiz ucuz



TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Atılım Murat, Türkiye’de bankacılık hisselerinin uzun süredir ucuz olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Nereden bakarsanız bakın ucuz, analistlerin kullandıkları değerleme metotları fiyat kazanç, fiyat defter oranları açısından çok ucuz. Bu da ağırlıklı olarak yabancıların satışından kaynaklandı. Yabancılar son 1-3 aydır satmıyor. Mart 2019’dan beri satıyorlar. Bu yılın başında endeks 124 binlere çıktığında da yabancılar satıyordu. Satılan bankacılık hisselerini de bireysel emeklilik fonları ile yerli kurumsal yatırımcıya gitti. Endeks 81 binden 119 binlere gelene kadar da ralliyi sanayi şirketleri taşıdı. Sanayi şirketleri yükseldi bankacılık sektörü geri planda kaldı.”