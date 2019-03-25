Bankacılık endeksi baskı altında

25 Mart 2019

Bankacılık endeksinde Cuma günü gözlenen sert satış baskısı bu sabah da devam ediyor.

Bir bankacılık analisti, "Bankacılık endeksindeki hareketleri Cuma gününün uzantısı olarak değerlendirebiliriz. Buna ek olarak BDDK ve SPK'dan yapılan açıklamalar da endeks üzerinde baskı yarattı. Şu anda belirsizlik yüksek. Belirsizliğin yüksek olduğu zamanlarda bu hareketleri görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

BDDK, TL'nin dolar karşısında Cuma günü sert değer yitirmesinin ardından ABD merkezli uluslararası banka JP Morgan hakkında yayınladığı bir raporla ilgili inceleme ve soruşturma başlatmıştı.

BDDK, diğer bir açıklamasında da başka bankaların müşterilerini "yanıltıcı ve manipülatif" şekilde döviz alımına yönlendirdikleri şikayetleri sonucu bu konuda inceleme ve soruşturma başlattığını belirtmiş, ancak bankaların adı veya menşeini belirtmemişti.

Öte yandan SPK da JP Morgan raporunun "yanıltıcı içeriği nedeniyle başta bankacılık hisseleri olmak üzere" hisse senedi piyasası üzerinde "spekülatif" etti yarattığı şikayetleri üzerine inceleme başlattığını bildirmişti.

Bankacılık endeksi saat 11:26'da yüzde 3.8 kayıpla hareket ederken, BIST 100 endeksi ise yüzde 0.6 satıcılı. Endekste en fazla değer kaybeden hisselerden Akbank yüzde 5, Vakıfbank yüzde 4, Yapı Kredi Bankası yüzde 4 düşüşte.

Bankacılık endeksi Cuma günü de yüzde 6.64 gerilemişti. Yoğun satışların başladığı Cuma gününden bu yana bankacılık endeksindeki toplam kayıp yüzde 11'i geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Golan tepelerine ilişkin Cuma günü yaptığı açıklamalarının ardından ABD ile ilişkilerin daha da kötüye gidebileceği endişeleriyle kur ve faiz sert yükselirken, borsada da bankacılık hisseleri öncülüğünde sert satış gözlenmişti.

Kaynak: Reuters