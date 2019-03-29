Bankacılık kârı şubatta 6,49 milyar TL

29 Mart 2019

BDDK, şubat ayı bankacılık istatistiklerini açıkladı.

Buna göre söz konusu ayda bankacılık sektörü net kârı 6,49 milyar TL oldu. Net kâr 2018 Şubat'ta 8,37 milyar lira olmuştu.

Takipteki alacakların kredilere oranı ocak ayında yüzde 4,03 iken, şubatta yüzde 4,11'e yükseldi.

Şubatta bankacılık sektörü mevduatı 2,09 trilyon TL oldu. Ocakta bu 2,38 trilyon seviyesindeydi. Ocakta 2,04 trilyon olan krediler ise şubatta 2,4 trilyon liralık büyüklüğe ulaştı.

Sermaye yeterliliği standart rasyosu da önceki aydaki yüzde 17,11'den yüzde 17,01'e geldi.

Fitch'ten Türk bankaları yorumu