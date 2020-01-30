Bankacılık sektörü 50 milyar kâr etti

30 Ocak 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün 2019 yılı performansını açıkladı. Buna göre 2019 yılında 49,75 milyar TL net kâr elde eden bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü yüzde 16,1'lük artışla 4,5 trilyon liraya ulaştı.BDDK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre Aralık 2019 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 4.491.708 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2018 yıl sonuna göre 624.283 milyon TL (yüzde 16,1) artmıştır. Aralık 2019 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2.656.810 milyon TL, menkul değerler 660.917 milyon TL’dir. 2018 yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 16,1, krediler toplamı yüzde 11,0, menkul değerler toplamı ise yüzde 38,3 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,33 olmuştur.



Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2018 yıl sonuna göre yüzde 26,1 artışla 2.566.897 milyon TL olmuştur. 2018 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 16,7 artışla 492.384 milyon TL olurken, Aralık 2019 döneminde sektörün dönem net kârı 49.753 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,43 seviyesinde bulunmaktadır."