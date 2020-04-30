Bankacılık sektörü net kârı 15,8 milyar TL'ye ulaştı

30 Nisan 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 yıl sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 1,6 artışla 500 milyon 170 bin TL olurken, aynı dönemde sektörün dönem net kârı 15 milyar 794 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,90 seviyesinde gerçekleşti.



BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre Mart 2020 döneminde Türk

Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 4.873.004 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2019 yıl sonuna göre 382.187 milyon TL (yüzde 8,5) artmıştır. Mart 2020 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2.896.521 milyon TL, menkul değerler 748.419 milyon TL’dir.



2019 yıls onuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 8,5, krediler toplamı yüzde 9,1, menkul değerler toplamı ise yüzde 13,2 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,96 olmuştur.



Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 yılsonuna göre yüzde 8,9 artışla 2.796.185 milyon TL olmuştur.



2019 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 1,6 artışla 500.170 milyon TL olurken, Mart

2020 döneminde sektörün dönem net kârı 15.794 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,90 seviyesinde bulunmaktadır