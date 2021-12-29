Bankacılık sektörü net karı 75,3 milyar liraya ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), bankacılık sektörü kasım ayı bilanço verilerini açıkladı. Buna göre Kasım 2021 döneminde sektörün aktif büyüklüğü 8 trilyon 949 milyar 231 milyon TL oldu. Sektörün aktif toplamı 2020 yılsonuna göre 2 trilyon 842 milyar 789 milyon TL arttı. Sektörün net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artarak 75 milyar 319 milyon liraya çıktı.

Kasım 2021 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 4 trilyon 787 milyar 516 milyon TL, menkul değerler 1.445.682 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020 yılsonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 46,6, krediler toplamı yüzde 33,9, menkul değerler toplamı yüzde 41,4 büyüdü.

Kasım 2021 döneminde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,22 olurken Ekim 2021 döneminde bu oran yüzde 3,5 seviyesindeydi.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2020 yılsonuna göre yüzde 50,6 artışla 5 trilyon 203 milyar 976 milyon TL’ye çıkarken 2020 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 14,5 artışla 686 milyar 678 milyon TL’ye yükseldi. Kasım 2021 döneminde sektörün dönem net kârı 75 milyar 319 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,79 seviyesinde gerçekleşti.