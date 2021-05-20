Bankacılık sektöründe toplam mevduat arttı

Bankalardaki toplam mevduat 7 Mayıs itibarıyla 3 trilyon 716,5 milyar TL oldu. Merkez Bankası haftalık bülteninde yer alan verilere göre,bankacılık sektörü toplam mevduatı geçen hafta 3 trilyon 640,6 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Bankalararası dahil toplam mevduat 3 trilyon 859,1 milyar TL oldu. Toplam mevduat geçen hafta 3 trilyon 782,3 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Bankacılık sektörü TL mevduatları 1 trilyon 670,5 milyar TL seviyesine geldi. TL mevduatları geçen hafta 1 trilyon 641,4 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Bankacılık sektörü yabancı para mevduatları 2 trilyon 46 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yabancı para mevduatları geçen hafta 1 trilyon 999,2 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Bankacılık sektörü toplam mevduat bir önceki haftaya göre yüzde 2.08, (bankalar arası dahil) toplam mevduatlar bir önceki haftaya göre yüzde 2.03, TL mevduatları bir önceki haftaya göre yüzde 1.77 ve yabancı para mevduatları bir önceki haftaya göre yüzde2.34 arttı.

Bankacılık sektörü toplam mevduat yıl sonuna göre yüzde 8.86, (bankalar arası dahil) toplam mevudatlar yıl sonuna göre yüzde 8.64. TL mevduatları yıl sonuna göre yüzde8.57 ve yabancı para mevduatları yıl sonuna göre yüzde 9.10 artış gösterdi.