Bankacılık sektöründen ocak ayında 4,34 milyar lira net kâr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 0,9 artışla 604 milyar 717 milyon TL oldu. Aynı dönemde bankaların net kârı ise 4,34 milyar TL olarak açıklandı.



Türk Bankacılık Sektörünün Ocak 2021 döneminde aktif büyüklüğü 6.044.937 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 yılsonuna göre 61.479 milyon TL (yüzde 1,0) azalmıştır. Ocak 2021 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 3.554.598 milyon TL, menkul değerler 1.014.566 milyon TL oldu. 2020 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 1,0, krediler toplamı yüzde 0,6, menkul değerler toplamı ise yüzde 0,8 oranında azalmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,08 olarak açıklandı.



Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2020 yılsonuna göre yüzde 1,1 azalışla 3.418.592 milyon TL oldu. 2020 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 0,9 artışla 604.717 milyon TL olurken, Ocak 2021 döneminde sektörün dönem net kârı 4.341 milyon

TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,37 seviyesinde bulunuyor.