Bankacılık sektöründen yüksek kâr artışı bekleniyor

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin son çeyreğe ilişkin bilançolarının açıklanması bu hafta başlıyor. Aracı kurum raporları bankacılık sektörünün son çeyreği oldukça iyi geçirdiğini ortaya koyarken banka dışı sektörlerin TL’deki değer kaybı ve yüksek enflasyondan olumsuz etkilendiğini gösteriyor.

Yapı Kredi Yatırım'ın raporuna göre banka ve sigorta şirketleri için konsolide kar tahmini geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 152 olurken bir önceki çeyreğe göre yüzde 43 olarak belirlendi. Sanayi ve hizmet şirketlerinde ise TL'deki değer kaybı, enflasyondaki artış etkili olacakken geçen yılın son çeyreğe göre karda yüzde 50 artış üçüncü çeyreğe göre ise yüzde 26 düşüş öngörülüyor. Kurumun incelemesi altındaki bankalarda güçlü çeyreklik gelişimin en temel etkenleri marjlarda iyileşme, yüksek ticari/kur gelirleri ve güçlü komisyon gelirleri olarak sıralanırken bankalarda karlılığı bir miktar sınırlayan etkenler ise yüksek TÜFE kaynaklı faaliyet giderleri ve TL’nin değer kaybıyla artan karşılık giderleri olacak. Sigorta şirketleri, kasko ve trafik branşlarında artan hasar oranlarının baskısını hissederken, faiz oranlarındaki artışın yatırım gelirlerine olan katkısı bu baskıyı sınırlandırıyor.

Reel sektörde kur ve enflasyon etkisi

Kurum, tüm sanayi ve hizmet sektörü şirketlerinin son çeyrek finansallarında tanık olunacak ortak temanın, önceki çeyreklerde olduğu gibi, ancak önceki çeyreklerden çok daha etkili, yine TL'deki değer kaybı (yılsonu itibarıyla yüzde 70 ve son çeyrek ortalama yüzde 40) ve enfl asyondaki artış oluyor. TL’deki sert değer kaybı, operasyonel olarak yabancı döviz uzun şirketlerin daha yüksek gelir ve marjlardan yararlanmasına izin verirken, açık döviz pozisyonu taşıyan şirketlerin finansallarına ağır döviz yeniden değerleme zararları olarak yansıyacak. Öte yandan, enfl asyon daha yüksek girdi maliyetleri anlamına gelirken, nihai ürün fiyatlarını girdi maliyetlerine göre ayarlayamayan birçok şirket için yıllık bazda düşük marjlar görülebilecek. Toplam bazında, incelediğimiz sanayi ve hizmet şirketlerinin net karlarının, 2020 son çeyreğine kıyasla yüzde 50 artmasını, 2021 üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 26 gerilemesi bekleniyor.