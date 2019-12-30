Bankacılık sektörünün 11 aylık net kârı 46,6 milyar TL

30 Aralık 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bankacılık sektörünün kasım dönemine ilişkin sektör verilerini yayımladı. Buna göre, bankacılık sektörü kasım sonu itibariyle 46 milyar 611 milyon TL net kâr elde etti. Bir önceki yılın döneminde bankaları toplam kârı 50.7 milyar TL idi.

Sektörün, 2018 yıl sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 14,1 artarken, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,63 seviyesinde gerçekleşti.

Tahsili gecikmiş alacaklar yüzde 5,23'e yükseldi

Bankaların tahsili gecikmiş alacak (TGA) oranı ise Kasım ayında yüzde 5.23 oldu. Bu veri, bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 3.7 seviyelerindeydi.

Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü, kasım sonu itibarıyla 4 trilyon 355 milyar 69 milyon liraya çıktı. Sektörün aktif toplamı 2018 yıl sonuna göre 487.6 milyar TL arttı. Kasım 2019 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler, 2 trilyon 596 milyar 592 milyon TL; menkul değerler 625 milyar 425 milyon TL oldu.

2018 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 12,6, krediler toplamı yüzde 8,4, menkul değerler toplamı ise yüzde 30,9 oranında artış kaydetti. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumundaki mevduatlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 20,5 artışla 2 trilyon 453 milyar 745 milyon TL'ye ulaştı.