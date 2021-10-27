Bankacılık sektörünün döviz borcu yüzde 2,5 azaldı

TCMB, 2021/2.çeyrek sonu "BIS-Konsolide ve Yerel Bankacılık İstatistikleri"ni yayınladı. Buna göre, Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 0,2 artışla 316,7 milyar dolar, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 0,2 artışla 196,3 milyar dolar oldu.

Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,5 azalışla 337,7 milyar dolar, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 3,4 azalışla 253,3 milyar dolara geriledi.

BIS - Konsolide Bankacılık İstatistikleri

Türkiye'deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 18,3 artışla 32,3 milyar dolar, bankalardan alacakları yüzde 32,6 artışla 24,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 67,7 artışla 31,2 milyar dolara yükseldi.