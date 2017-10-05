Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

05 Ekim 2017

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 29 Eylül ile biten haftada 24 milyar 144 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 2 milyar 976 milyon liradan, 2 trilyon 27 milyar 120 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 54 milyar 976 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 866 milyar 228 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 29 Eylül ile biten haftada 784 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,05 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 720 milyar 402 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 29 Eylül ile biten haftada 2 milyar 129 milyon lira artarak 384 milyar 986 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 186 milyar 940 milyon lirası konut, 6 milyar 673 milyon lirası taşıt ve 191 milyar 373 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 161 milyon lira artarak 342 milyar 456 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,7 artışla 88 milyar 357 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 540 milyon lirası taksitli, 46 milyar 817 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 29 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,5 gerileyerek 12 milyar 767 milyon liraya düştü.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,44 artışla 395 milyar 319 milyon liradan 397 milyar 69 milyon liraya ulaştı.

Kaynak: AA