Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

26 Ekim 2017

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 20 Ekim ile biten haftada 3 milyar 477 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 46 milyar 681 milyon liradan 2 trilyon 50 milyar 158 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 54 milyar 535 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 887 milyar 493 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 20 Ekim ile biten haftada 664 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,04 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 757 milyar 213 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 20 Ekim ile biten haftada 594 milyon lira azalarak 386 milyar 772 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 187 milyar 748 milyon lirası konut, 6 milyar 675 milyon lirası taşıt ve 192 milyar 348 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 553 milyon lira artarak 344 milyar 506 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2,3 azalışla 86 milyar 137 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 678 milyon lirası taksitli, 44 milyar 459 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 20 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,03 artarak 12 milyar 850 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 1,5 artışla 397 milyar 417 milyon liradan 398 milyar 899 milyon liraya ulaştı.

Kaynak: AA