Bankacılık sektörünün mevduatı 66,4 milyar lira arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 14 Ekim ile biten haftada 66 milyar 446 milyon 336 bin lira artarak 8 trilyon 539 milyar 961 milyon 285 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,43 artışla 3 trilyon 853 milyar 977 milyon 303 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,07 artışla 4 trilyon 351 milyar 161 milyon 339 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 244 milyar 816 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 213 milyar 416 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 14 Ekim itibarıyla 1 milyar 342 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,94 artarak 925 milyar 522 milyon 634 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,10 azalışla 798 milyar 225 milyon 762 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,57 artışla 520 milyar 534 milyon 181 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 325 milyar 403 milyon 930 bin lirası konut, 24 milyar 445 milyon 761 bin lirası taşıt ve 575 milyar 672 milyon 943 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 14 Ekim ile biten haftada 40 milyar 814 milyon 798 bin lira artarak 6 trilyon 628 milyar 166 milyon 670 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,24 artış kaydetti.